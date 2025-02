Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Falsches Überholen verursacht schweren Verkehrsunfall auf Autobahn - Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.2025, gegen 05.10 Uhr, wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer, welcher verbotswidrig überholt wurde und im weiteren Verlauf mutmaßlich ausgebremst wurde, auf der Autobahn A 5 schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn A 5 in südliche Richtung, als er zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein von einem unbekannten Pkw rechts überholt wurde. Nach dem Überholvorgang habe der Fahrer des unbekannten Pkw auf den linken Fahrstreifen unmittelbar vor den Motorradfahrer gewechselt und kurz gebremst. Dadurch musste der Motorradfahrer eine Vollbremsung einleiten und kam im weiteren Verlauf mit seinem Motorrad zu Fall. Er rutsche mit seinem Motorrad über die Autobahn und kollidierte mit einem im LKW-Stau stehenden Lkw und dessen Anhänger. Der 63-Jährige und sein Motorrad wurden von dem Lkw abgewiesen und kamen auf dem mittleren Fahrstreifen von drei Fahrstreifen zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte in das Unispital nach Basel. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einem größeren Rückstau, da der Fahrzeugverkehr nur über einen Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt werden konnte.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen Sportwagen / sportliche Limousine mit Schweizer Kennzeichen handeln. Es wird vermutet, dass der gesuchte Pkw die Autobahn an der Anschlussstelle Weil am Rhein in unbekannte Richtung verließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell