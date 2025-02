POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall nach gebildeter Rettungsgasse - mehrere Leichtverletzte

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntagabend, 16.02.2025 auf Montagmorgen, 17.02.2025, sind Unbekannte in Laufenburg Hochsal in mindestens zwei Fällen in Fahrzeuge eingestiegen, um nach darin befindlichen Wertsachen zu suchen. Im Sägeweg und in der Hotzenwaldstraße öffneten die Unbekannten die unverschlossenen Fahrzeugtüren von mindestens zwei geparkten ...

