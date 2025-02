Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unbekannte durchsuchen geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntagabend, 16.02.2025 auf Montagmorgen, 17.02.2025, sind Unbekannte in Laufenburg Hochsal in mindestens zwei Fällen in Fahrzeuge eingestiegen, um nach darin befindlichen Wertsachen zu suchen. Im Sägeweg und in der Hotzenwaldstraße öffneten die Unbekannten die unverschlossenen Fahrzeugtüren von mindestens zwei geparkten Fahrzeugen. Sie durchsuchten den Innenraum mutmaßlich nach Wertsachen. Ohne Diebesgut zogen die Unbekannten weiter. Der Polizeiposten Laufenburg, 07763 9288-0, ermittelt und bittet weitere Geschädigte, sich zu melden. Rund um die Uhr ist das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934-0 erreichbar.

