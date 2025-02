Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Mutmaßliche Betrügerin in Haft

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 13.02.2025, wurde in Löffingen eine 57-jährige Frau festgenommen. Sie steht in dringendem Tatverdacht, in einem Laden im Gewerbegebiet von Löffingen einen Betrugsversuch mit präparierten Prepaid-Karten begangen zu haben. Den Angestellten fiel der Betrugsversuch jedoch auf. Sie hielten die Frau fest, verständigten die Polizei und übergaben sie der eintreffenden Polizeistreife.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Frau für weitere, gleichgelagerte Taten verantwortlich. Diese wurden unter anderem in Eimeldingen, Lörrach und Rheinfelden begangen; dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Die Frau wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Freiburg am 14.02.2025 einem Haftrichter vorgeführt. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell