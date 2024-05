Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Auseinandersetzung nach Club-Besuch

Mainz-Altstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen kurz vor 07:00 Uhr, kam es nach einem Clubbesuch in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Holzhofstraße. Beteiligt waren hierbei zwei Männer aus Rüsselheim und zwei Frauen aus Mainz.

Laut Angaben der Männer, einem 23- und 25-Jährigen aus Rüsselsheim, gab es bereits in einem Club in der Mainzer Altstadt Streit mit den beiden Frauen. Beim Verlassen des Lokals sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die beiden Frauen, eine 33- und 39- Jährige aus Mainz, hätten die beiden jungen Männer unvermittelt angegriffen. Dem 23-Jährigen wurde dabei, von einer der beiden Frauen, mit einem massiven Blockabsatz-Schuh auf den Kopf geschlagen.

Die beiden Frauen wiederum geben der Polizeistreife gegenüber an, dass sie durch die beiden Rüsselsheimer bereits im Club beleidigt und gegen ihren Willen am Gesäß berührt wurden. Vor dem Lokal hätten die beiden Männer sie dann an den Haaren gezogen sowie mit Schlägen und Tritten traktiert. Beide Frauen wiesen Verletzungen in Form von Abschürfungen und Hämatomen auf. Der 23-Jährige Rüsselsheimer erlitt durch den Schlag mit dem Schuh eine Platzwunde. Sein 25-jährige Begleiter blieb unverletzt. Neben dem Tatbestand der einfachen und gefährlichen Körperverletzung wird der Tatbestand der sexuellen Belästigung geprüft. Da alle Beteiligten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unter Alkoholeinfluss standen ist der genaue Ablauf der derzeit unklar. Alle vier Beteiligten werde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erneut zur Sache angehört.

