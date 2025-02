Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Zwei Einbrüche in Zahnarztpraxen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.02.2025, 16 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 5 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt in eine Zahnarztpraxis in der Lange Straße in Waldkirch verschafft und neben Bargeld auch Zahngold entwendet.

In einem zweiten Fall wurde im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025, 17 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 10 Uhr versucht, die Eingangstüre einer Zahnarztpraxis auf dem «Fabrik Sonntag»-Areal in Waldkirch aufzuhebeln. Ob es der Täterschaft gelang, in die dortigen Praxisräume einzudringen, ist noch unklar.

Ob es zwischen beiden Einbrüchen einen Tatzusammenhang gibt, auf welche Höhe sich der entstandene Sachschaden beläuft und welchen genauen Wert das entwendete Gut hat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat die beiden Einbrüche aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

