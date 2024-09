POL-S: Fanschal geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag (31.08.2024) nach einem Verkehrsunfall in der Bludenzer Straße davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 12.05 Uhr in der Bludenzer Straße Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe der Hausnummer 21 streifte er einen geparkten Ford Kuga. Anschließend stieg er kurz aus, schaute sich seine Schäden an und fuhr dann in ...

