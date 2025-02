Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abbiegevorgang übersehen

Krölpa, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fiat die B281 in Krölpa in Richtung Pößneck. In der Ortslage hatte sie die Absicht nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Dies zeigte sie rechtzeitig an und war im Begriff abzubiegen, als ein Ford plötzlich in die linke Fahrzeugseite prallte. Der dahinter fahrende 77-jährige Fahrzeugführer bemerkte den Abbiegevorgang nicht und wollte an dem Fiat vorbeifahren. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5000 Euro. Sie konnten ihre Fahrt nach dem Verkehrsunfall fortstetzen.

