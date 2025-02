Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Kleinkinder bei Auffahrunfall mit hohem Sachschaden leicht verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr fuhr eine Familie in ihrem VW von Gräfenwarth in Richtung Schleiz. Am Abzweig nach Burgk, wollten sie nach links abbiegen und verringerten ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 18-jährige Fahrzeugführerin im Fahrzeug dahinter zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Familie auf. Dabei wurden zwei Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren im Fahrzeug der Familie leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zudem erheblicher Sachschaden von gesamt etwa 30.000 Euro. Das Fahrzeug der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdeinst geborgen werden.

