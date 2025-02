LPI-SLF: Alkohol am Steuer, Führerschein nun weg

Saalfeld (ots) - Am Freitagmorgen fand in Saalfeld eine Verfolgungsfahrt statt. Nachdem der Fahrer eines Ford Ranger kurz vor 05 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte trat er die Flucht an. Mit hohen Geschwindigkeiten ging es dann durch Saalfelds Innenstadt, durch Crösten und in Richtung eines Waldes in Unterwirbach. Mehrere eingesetzte Funkstreifenwagen und auch teils quergestellte Einsatzfahrzeuge ...

mehr