Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifenwagen

Saalfeld (ots)

Am Freitagmorgen fand in Saalfeld eine Verfolgungsfahrt statt. Nachdem der Fahrer eines Ford Ranger kurz vor 05 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte trat er die Flucht an. Mit hohen Geschwindigkeiten ging es dann durch Saalfelds Innenstadt, durch Crösten und in Richtung eines Waldes in Unterwirbach. Mehrere eingesetzte Funkstreifenwagen und auch teils quergestellte Einsatzfahrzeuge konnten den Fahrer zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Erst ein umgekippter Baum im Wald konnte den Mann stoppen. Der 37-Jährige war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass er durch waghalsige Manöver versucht hatte, der Polizeikontrolle zu entkommen. Alkohol- oder Drogeneinfluss peilten keine Rolle. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

