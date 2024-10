Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Haan

Ratingen

Wülfrath - 2410083

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Oktober 2024, gegen 7:30 Uhr, und Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 21:30 Uhr, sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Nelkenweg in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam durch eine Terassentür Zutritt und durchwühlten die Räume. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Oktober 2024, gegen 13 Uhr, und Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 21:30 Uhr, sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus auf der Breslauer Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Terassentür Zutritt zu den Wohnräumen. Diese durchwühlten sie delikttypisch. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 19. Oktober 2024, sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14 und 15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jenaer Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und entwendeten ein Handy.

Am Samstag, 19. Oktober 2024, sind bisher drei unbekannte Täter zwischen 19:20 und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Wohnräumen. Als die Bewohnerin nach Hause kam, überraschte sie die Täter, die in unbekannte Richtung flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Ein Täter wird beschrieben als: männlich, ungefähr 1,75 Meter groß, 28 bis 35 Jahre alt, mit kräftiger Figur, trug eine schwarze Mütze, schwarze Jogginghose und ein graues Sweatshirt mit einem schwarzen Streifen in der Mitte. Zum Zeitpunkt des Einbruchs wurde ein verdächtiger weißer Sportwagen beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitag, 18. Oktober 2024, sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:20 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Walder Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich erst gewaltsam durch einen Gartenzaun und anschließend durch eine Terassentür Zutritt zu den Wohnräumen. Diese durchwühlten sie delikttypisch und entwendeten hochwertigen Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell