POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendlicher mit E-Scooter unterwegs - Weiterfahrt untersagt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 17.02.2025, gegen 08:45 Uhr, ist ein 13-Jähriger in Tiengen mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen. Auf dem Weg zur Schule wurde der Junge kontrolliert. Da er noch nicht das erforderliche Alter zum Führen eines E-Scooters hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist allgemein darauf hin, dass laut Elektrokleinstfahrzeuge-Veordnung das Mindestalter 14 Jahre beträgt, der Roller mit einem Vorder- und Rücklicht und mit einer Klingel ausgerüstet sein muss. Das Tragen eines Helmes wird dringend empfohlen. Die Inbetriebnahme ohne eine gültige Haftpflichtversicherung, mit Nachweis einer sichtbar angebrachten Plakette am Fahrzeug, ist nicht gestattet.

