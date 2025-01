POL-PDMZ: Schwerer Verkehrsunfall in der Göttelmannstraße

Mainz Innenstadt (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 22:10 Uhr an der Haltestelle Höfchen zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die beiden 17- und 21-jährigen Geschädigten aus Mainz befanden sich an der Bushaltestelle Höfchen in Mainz. Der amtsbekannte 41-jährige Beschuldigte spricht die beiden Geschädigten an und teilt ihnen mit, dass er eine schwarze Schusswaffe dabei hätte. Anschließend zieht er diese und ...

