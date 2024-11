Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugenaufruf wegen Verkehrsunfall auf Koblenzer Straße in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 28.11.2024 gegen 20:29 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Koblenzer Straße in 55128 Mainz-Bretzenheim.

Eine junge Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Mainz-Lerchenberg. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei von einem Personenkraftwagen, der ebenfalls die Koblenzer Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr, von hinten erfasst. In Folge des Zusammenstoßes erlitt die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. Durch vor Ort befindliche Passanten konnte die Fahrradfahrerin zunächst erstversorgt werden und wurde anschließend in stationäre medizinische Behandlung übergeben. Die Unfallstelle musste temporär gesperrt werden. Die Unfallursache ist bislang nicht abschließend geklärt.

Zur weiteren Erhellung des Sachverhalts und der Unfallumstände wird darum gebeten, dass sich mögliche Unfallzeugen mit der Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.: 06131-6534350) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell