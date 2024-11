Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Reizstoff in Gastronomietoilette versprüht, 5 verletzte Personen

Mainz-Altstadt (ots)

Über den Notruf der Berufsfeuerwehr Mainz wird um kurz vor 22 Uhr mitgeteilt, dass es in einer Gaststätte zu Atemwegsreizungen mehrerer Personen gekommen sei. In einer Toilette können Überreste eines versprühten Reizstoffs an einer Wand festgestellt werden, ein gezieltes Einsetzen gegen Personen kann zunächst ausgeschlossen werden. Durch die Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr konnten fünf Personen im Alter von 39 - 49 Jahren festgestellt werden, die über Reizungen des Halses und Schwindel klagten. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht identifiziert werden.

