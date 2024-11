Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Schwerer Unfall mit Verletzten in Mainz Weisenau

Mainz (ots)

Am Samstag den 03.11.2024 ereignete sich gegen 3 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Mainz Weisenau. Dabei befuhr der 31-jährige Fahrer mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die Hohlstraße in Richtung Heiligkreuzweg, als er von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Mauer prallte. Fahrer und Beifahrer wurden dabei eingeklemmt und mussten durch die Berufsfeuerwehr Mainz aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung. Sowohl der Fahrer, als auch seine Begleiter waren zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

