Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Körperlicher Angriff auf einen 29-Jähringen in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Am 28.11.2024 kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem körperlichen Angriff auf einen 29-Jähringen Mainzer. Dieser wurde in einer Grünanlage im Bereich der Straße "Am Schinnergraben" von einem unbekannten Mann bespuckt, bedroht und getreten. Anschließend wurde der 29-Jährige von dem unbekannten Täter verfolgt und aufgefordert in die Straßenbahn zu steigen. Daraufhin entfernt sich der Täter in unbekannte Richtung. Dieser soll sich jedoch regelmäßig im Bereich der Haltestelle aufhalten.

Personenbeschreibung:

- kurze graue Haare und Bart - ca. 45-50 Jahre - arabisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz unter 06131 6534350 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell