Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfall gesucht: Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Hagen-Boele (ots)

Bereits vor einigen Tagen kam es auf der Freiligrathstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Ein 28-jähriger Hagener erstattete am Montag (26.08.) eine Anzeige bei der Polizei und schilderte, dass er Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden sei. Der Mann gab an, am 21. oder 22. August 2024 in den Nachmittagsstunden in Höhe eines Supermarktes angefahren worden zu sein. Ein Auto habe im Einfahrtbereich gestanden - die Front des Fahrzeugs habe dabei so weit in Richtung der Straße gestanden, sodass der 28-Jährige auf der Straße an der Freiligrathstraße hätte entlanglaufen müssen. Als er vor dem Auto herging, habe die Fahrerin mit ihrem Pkw jedoch kurz beschleunigt und dabei mit der Frontstoßstange das rechte Knie des Hageners berührt. Die Fahrerin habe daraufhin die Örtlichkeit verlassen, ohne mit dem Mann zu sprechen. Da der 28-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte, habe er sich anfangs keine weiteren Gedanken mehr gemacht. Ein paar Tage später habe er jedoch bemerkt, dass es zu einer Verletzung kam. Das flüchtige Auto sei nach Angaben des 28-Jährigen silber gewesen. Es könnte sich um einen VW Sharan handeln. Die Fahrerin war ca. Ende 30, hatte schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Unfall oder zu der flüchtigen Unfallbeteiligten machen? (arn)

