POL-HA: Mann versucht Streifenwagen zu bewerfen

Polizisten trafen am Dienstag (27.08.) auf einen Hagener, der stetig angab, Sachbeschädigungen begehen zu wollen. Der 29-Jährige hielt sich um 14.50 Uhr auf der Elberfelder Straße auf. Als ein Streifenwagen an ihm vorbeifuhr, machte er eine Ausholbewegung in Richtung des Fahrzeugs. Ein Polizist sprach den Mann umgehend an. Der Hagener unterbrach die Ausholbewegung und blieb daraufhin auf der Straße stehen. Der 29-Jährige hatte einen Verschluss eines Hydranten in der Hand und äußerte fortlaufend, dass er weitere Fahrzeuge beschädigen werde. Er musste in Gewahrsam genommen werden und erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (arn)

