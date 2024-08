Polizei Hagen

POL-HA: 12-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Märkischen Ring stürzte am Montag (26.08.) ein Kind mit einem Fahrrad. Der 12-jährige Junge war um 18.25 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg unterwegs. Er gab an, dass er gegen einen Pfosten stieß, dadurch das Gleichgewicht verlor und so auf die Fahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem VW. Der 60-jährige Fahrer war in Richtung Emilienplatz unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Der 12-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell