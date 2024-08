Polizei Hagen

POL-HA: Scheibe eines Autos eingeschlagen und Rucksack entwendet - Zeugen gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

In der Selbecker Straße wurde am Montag (26.08.) die Scheibe eines Autos eingeschlagen und ein auf dem Beifahrersitz befindlicher silberner Rucksack entwendet. Der VW stand auf dem Parkplatz einer Schule. Die 49-jährige Halterin des Fahrzeugs gab an, dass sich die Tat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ereignete. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? (arn)

