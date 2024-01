POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Weitere Demonstrationen von Landwirten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 18.40 Uhr wurde ein Brand in der Kastelberghalle in Waldkirch gemeldet. Vor Ort konnte Rauch festgestellt werden, welcher sich in der gesamten Hallenräumlichkeit ausbreitete. Ein offenes Feuer war nicht ersichtlich. Auslöser war nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt der Beleuchtung an der Decke. ...

