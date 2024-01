Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Goldketten aus Schmuckgeschäft entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 15.45 Uhr, entwendete ein Unbekannter zwei Goldketten aus einem Schmuckgeschäft in der Untere Wallbrunnstraße. Der Unbekannte täuschte wohl ein Verkaufsinteresse vor und ließ sich zwei Goldketten auf einem Tresen zeigen. Als der Verkäufer sich einen kurzen Augenblick von dem Tresen wegdrehte ergriff der Unbekannte die beiden Goldketten und flüchtete aus dem Schmuckgeschäft. Es konnte noch beobachtet werden, wie der Unbekannte auf der Beifahrerseite in einen schwarzen Pkw stieg, welcher in der Untere Wallbrunnstraße stand und davonfuhr. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare mit Glatzenansatz am Hinterkopf. Er trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Daunenjacke, Handschuhe und eine hellblaue Mund-Nasen-Maske.

Das Polizeirevier Lörrach erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zur Tatzeit die Fußgängerzone gut frequentiert gewesen sein soll und der zum Auto flüchtende Unbekannte aufgefallen sein müsste. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

