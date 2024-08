Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (27.08.) zog sich eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Eckeseyer Straße leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 66-jährige Hagenerin mit ihrem VW gegen 12 Uhr das Gelände einer Tankstelle verlassen. Als die Autofahrerin dabei auf die Gehwegüberfahrt fuhr, um ihren Weg nach rechts in Richtung Altenhagen fortzusetzen, bemerkte sie die 79-jährige Radfahrerin. Die Seniorin war auf ihrem Pedelec aus Altenhagen kommend in Richtung Vorhalle auf dem Gehweg unterwegs. Die Radfahrerin gab an, dass der Vorderreifen ihres Fahrrades durch den VW touchiert wurde. Sie stürzte von ihrem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Hagenerin vor Ort. (arn)

