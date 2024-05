Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalen verschmutzen öffentliche Toilette (21.05.2024)

Furtwangen (ots)

Im Zweitraum zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte in einer Tiefgarage in der Grieshaberstraße durch Farbschmierereien eine Sachbeschädigung begangen. Sie beschmierten die Wände einer Toilette dort sowie Wände und Pfeiler der Garage mit schwarzer Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07723 92948-0, zu melden.

