Tengen (ots) - Ein Traktor hat am Donnerstagvormittag einen Scheunenbrand verursacht. Gegen 10.40 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizei von der L224 aus eine schwarze Rauchsäule im Bereich zwischen Tengen und Blumenfeld fest. Bei der sofortigen Überprüfung ergab sich, dass ein Traktor in einer Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Brand geraten ...

mehr