Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Bedrohung mittels Schusswaffe am Höfchen

Mainz Innenstadt (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:10 Uhr an der Haltestelle Höfchen zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe.

Die beiden 17- und 21-jährigen Geschädigten aus Mainz befanden sich an der Bushaltestelle Höfchen in Mainz. Der amtsbekannte 41-jährige Beschuldigte spricht die beiden Geschädigten an und teilt ihnen mit, dass er eine schwarze Schusswaffe dabei hätte. Anschließend zieht er diese und zielt mit der Waffe auf den 17 Jährigen. Die beiden Mainzer flüchten fußläufig. Der Beschuldigte kann noch in Tatortnähe durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Er war stark alkoholisiert und hatte eine schwarze Softairpistole in seiner Jackentasche, welche sichergestellt wurde. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell