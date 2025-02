Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Pressemitteilung PI Lüneburg-Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07-09.02.2025

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Versammlung in der Lüneburger Innenstadt

In der Lüneburger Innenstadt versammelten sich ca. 30 Personen um gegen die Info-Stände von AFD und CDU zu protestieren. Alle Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle.

Falsche Fünfziger

Ein 26-jähriger Lüneburger fuhr am Freitagmittag mit einem Taxi von Adendorf nach Lüneburg. Den fälligfen Betrag zahlte er mit einem gefälschten 50 Euroschein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls mit einem gefälschten 50 Euroschein wollte ein Mann in einer Drogerie bezahlen. Die Mitarbeiterin erkannte aber, dass es sich um eine Fälschung handelte und konfrontierte den unbekannten Mann. Dieser verließ daraufhin ohne die Ware das Geschäft.

Betrunkener schubst Polizeibeamte

Ein stark alkoholisierter Mann aus Lüneburg wurde am Freitagabend durch Polizeibeamte in einem Einkaufsmarkt kontrolliert. Im Rahmen des Gesprächs schubste der Mann einen Polizisten und wurde deswegen zu Boden gebracht und ihm wurden Handschellen angelegt. Später wurde er einem Arzt vorgestellt und letztlich ins psychiatrische Klinikum eingewiesen.

Trunkenheitsfahrt

Eine 24-jährige Autofahrerin wurde am frühen Freitagabend von einer Funkstreifenbesatzung in der Feldstraße kontrolliert, da sie eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ihr Führersch3ein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenfalls in der Nacht zu Samstag hat ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters ebenfalls zu tief ins Glas geschaut. Er war so betrunken, dass er in der Friedensstraße stürzte und sich nicht unerheblich im Gesicht verletzte. Er pustete 2,30 Promille. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

Einbruch

In der Zeit vom letzten Wochenende bis Samstagabend brachen unbekannte in ein Haus in Wilschenbruch ein. Nachdem sie vergeblich an Fenstern und Türen im Erdgeschoss hebelten gelang es schließlich eine Kellertür zu öffnen. Sie durchwühlten das Haus. Was entwendet wurde ist bislang unklar.

Schussabgabe

Ein 20-jähriger hat am Samstagabend im Hafenviertel aus unbekannten Gründen auf einen vorbeifahrenden PKW mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Nachdem er den Schuss abgegeben hatte versteckte er sich, konnte aber durch die Polizei aufgefunden werden. Die Waffe hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Wahlplakate abgerissen

In der Hamburger Straße rissen unbekannte am frühen Sonntagmorgen Wahlplakate unterschiedlichster Parteien ab und zerstörten sie teils gänzlich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131-6072215 entgegen.

Brand in Rosenthal

Auf einer Wiese in Rosenthal geriet ein Unterstand mit Heuballen in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es deutet aber vieles auf Brandstiftung hin. Der Unterstand mit ca. 20 Heuballen brannte komplett ab. Hinweise nimmt die Polizei unter 05852-951170 etngegen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

In der Nacht zum 08.02.2025 wurden in Lüchow mehrere Wahlplakate der Parteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, SPD und AFD mutwillig entfernt und beschädigt. Insgesamt handelt es sich um acht bis neun Plakate. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Sachbeschädigung an Sichtschutzplane eines Baumarkts

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in Lüchow die Sichtschutzplane eines Baumarkts, indem er mit einem unbekannten Werkzeug ein rechteckiges Element von 145 cm x 246 cm herausschnitt. Die Plane mit Aufdruck war an der Außenseite des Zauns des Marktgeländes befestigt. Das ausgeschnittene Element wurde am Tatort zurückgelassen.

Versammlung in Lüchow (Mahnwache für Frieden und Abrüstung)

Durch die die Initiative "Mahnwache für Frieden und Abrüstung" wurde eine Versammlung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt! Wir sagen Nein! zu Krieg und Aufrüstung!" durchgeführt. Die Versammlung hatte das Ziel, ein Zeichen gegen militärische Aufrüstung und für eine friedliche Konfliktlösung zu setzen. Keine besonderen Vorkommnisse. Insgesamt 11 Teilnehmende.

Versammlung in Dannenberg (Initative: "Gruppe gegen Rechts")

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Debatten organisierte die Initiative "Gruppe gegen Rechts" eine Versammlung unter dem Titel "Mut und Zusammenhalt gegen rechte Hetze - Gemeinsam Hoffnung schüren für Demokratie und Vielfalt". Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse mit einer Teilnehmerzahl von circa 1600 Personen.

Fahrerflucht nach Parkrempler in Hitzacker

Ein in bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke abgestellten Pkw und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zu dem verursachenden Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Informationen zu melden.

Landkreis Uelzen

Samtgemeinde Aue

In der Nacht von Samstag, dem 08.02.2025, auf Sonntag, dem 09.02.2025, kommt es gegen 01:00 Uhr in der Ortschaft Reinstorf, Gemeinde Lüder, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW wird gegen eine gemauerte Grundstücksumzäunung gefahren. Anschließend setzte der PKW seine Fahrt weiter fort. Durch den Unfall ist dem PKW augenscheinlich ein Reifen geplatzt, sodass die Fahrt lediglich auf der Felge weitergeführt werden konnte. Nach kurzer Zeit blieb der PKW stehen. Durch Zeugen konnte der Verkehrsunfall beobachtet werden. Die Zeugen alarmierten Rettungskräfte und Polizei. Beim Erblicken des ersten Blaulichts eines Rettungswagens ergriffen die Insassen aus dem PKW fußläufig die Flucht. Es wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Gemeinde Wriedel

Am Sonntag, dem 09.02.2025, gegen 04:35 Uhr, kommt es auf der Landstraße 250 zwischen den Ortschaften Wriedel und Brockhöfe zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger kommt mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergeben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 39-Jährigen Fahrzeugführers. Bei dem 39-Jährigen wird im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gemeinde Himbergen

Am Freitag, dem 07.02.2025, wird vormittags ein freilaufendes Pferd auf der Kreisstraße 4 zwischen Groß Thondorf und Bostelwiebeck gemeldet. Das Pferd war alleine auf dem Weg zurück zu seinem ursprünglichen Hof. Im angrenzenden Wald konnte wenig später eine gestürzte 27-Jährige Reiterin festgestellt werden. Es waren ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen im Einsatz, welche die Reiterin schlussendlich in das nächstgelegene Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell