Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Körperverletzung Beim Benedikt ++ Rucksack aus Fahrradkorb entwendet ++ In PKW gezogen und Jacke gestohlen ++ Verkehrsunfall - vom Bremspedal abgerutscht ++ Ohne Versicherungsschutz ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung Beim Benedikt

Am Abend des 06.02.2025 schlug ein Mann auf eine derzeit unbekannte Person Beim Benedikt ein. Als die Polizei erschien, ergriffen das Opfer und weitere Beteiligte die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 23 Jahre alte Täter festgestellt und kontrolliert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Personen schlagen auf Mann ein

Am 07.02.2025 gegen 05:30 Uhr schlugen drei Personen auf einen 48-Jährigen in der Grapengießerstraße ein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die drei Personen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Rucksack aus Fahrradkorb entwendet

Eine 55-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad am 06.02.2025 gegen 19:00 Uhr aus Adendorf in Richtung Lüneburg. Als sie dort ankam, bemerkte sie, dass ihr mitgeführter Rucksack nicht mehr in ihrem Fahrradkorb lag. Bereits am 05.02.2025 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt: Ein 52-jähriger Mann fuhr vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Kurz nach Fahrtantritt bemerkte er, dass sich sein Rucksack nicht mehr im Fahrradkorb befindet. Eine Absuche des gefahrenen Weges blieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - In PKW gezogen und Jacke gestohlen

Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Sachverhalt im Pulverweg am 06.02.2025. Dabei gab ein 23-Jähriger an gegen 14:45 Uhr von drei Männern in einen PKW-KIA gezogen worden zu sein. Dort hätten diese ihn geschlagen und seine Jacke mit dem darin befindlichen Portemonnaie entwendet. Er erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall - vom Bremspedal abgerutscht

Auf einem Parkplatz der Bleckeder Landstraße rutschte der 74 Jahre alte Fahrer eines PKW beim Versuch zu bremsen, vom Bremspedal ab. In der Folge drückte er aufs Gas. Er kollidierte ungebremst mit einem geparkten Pkw, welcher dadurch in einen Zaun gedrückt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zum 02.02.2025 kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Altenbrückertorstraße und der Schießgrabenstraße. Eine bevorrechtigte 22-Jährige passierte mit ihrem PKW-Daimler den Kreuzungsbereich, als es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts herannahenden Pkw kam. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Schmuck und Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Am Mittag des 30.01.2025 sprachen zwei Männer eine Seniorin vor einem Mehrfamilienhaus in der Stöteroggestraße an. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro. Beide Männer seien schlank, circa 190 cm groß und sprachen akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 06.02.2025 gegen 10:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine 77 Jahre alte Frau, welche mit einem PKW in Wustrow unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Ebstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Abend des 06.02.2025 wurde ein Pkw in der Bahnhofstraße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da sein 44-jähriger Beifahrer als Halter zuließ, dass sein Pkw von dem 24-jährigen ohne Fahrerlaubnis geführt wurde, erwartet nun auch ihn ein Strafverfahren.

Uelzen/ Wriedel - Ohne Versicherungsschutz

Bei Verkehrskontrollen am 06.02.2025 stellte die Uelzener Polizei zwei Fahrzeuge ohne erforderlichen Versicherungsschutz fest. Zunächst wurde ein 30 Jahre alter Mann gegen 16:30 Uhr auf einem E-Scooter in der Hochgraefestraße angetroffen. Nachdem festgestellt wurde das kein Versicherungsschutz vorlag, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Wenige Minuten später wurde bei einem 18 Jahre alten Rollerfahrer in der Hauptstraße in Wriedel dasselbe Delikt festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell