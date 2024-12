POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht/Essingen, Kirchstraße/Donnerstag, 28.11.2024, 10:42 Uhr

Steinweiler (ots) - Am 30.11. wurde der Polizei Wörth ein Einbruch in ein Wohnhaus in Steinweiler, An der Bahn gemeldet. Durch die Anwohner wurde bereits am 28.11. eine offenstehende Balkontür festgestellt. Nun wurde bemerkt, dass an der Tür Hebelspuren festzustellen sind. Es ist aktuell davon auszugehen, dass es am 28.11. in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr zur Tatausführung kam. Durch die Täter wurde ...

mehr