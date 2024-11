Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendschutzkontrollen mit Jugendlicher Testkäuferin durchgeführt

Daaden und Herdorf (ots)

Die Polizei Betzdorf führt in Kooperation mit dem Jugendamt Altenkirchen regelmäßig Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz durch. Am Montag, den 25.11.2024, wurden von einer minderjährigen Testperson, die in diesem Fall eine Angestellte der Verwaltung war, sogenannte "Testkäufe" im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf durchgeführt. Die Kontrollen wurden von einem Beamten des Sachgebiets Jugend der Polizeiinspektion Betzdorf und einer Mitarbeiterin des Jugendamtes der Kreisverwaltung Altenkirchen begleitet. Zielrichtung war die Überprüfung ob geltende Jugendschutzbestimmungen hinsichtlich der Erlangung von Alkohol und Tabakwaren eingehalten werden. Die Jugendliche versuchte zu diesem Zweck in verschiedenen Lebensmittelmärkten und Tankstellen in den Ortslagen Daaden und Herdorf, Zigaretten und hochprozentige alkoholische Getränke zu erwerben. Hierbei kam es in 7 der insgesamt 12 kontrollierten Geschäften zur teilweise bußgeldbewährten Abgabe jugendschutzrelevanter Produkte an die Jugendliche.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell