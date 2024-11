Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof in Linz

Linz am Rhein (ots)

Am 26.11.24 um 00:14 Uhr wurde die Polizei Linz über einen Brand auf dem Wertstoffhof in Linz am Rhein in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Beamten stand ein Sperrmüllhaufen in dem dafür vorgesehenen Ablageplatz in Flammen. Die Feuerwehr hatte bereits Löschmaßnahmen eingeleitet und konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Objekte innerhalb des Wertstoffhofes verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach jetzigem Stand ist kein Schaden am Gebäude rund um den Ablageplatz entstanden. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizei Linz am Rhein 50 Feuerwehrleute der Einheiten Linz, Vettelschoß und Sankt Katharinen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell