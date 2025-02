Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ausstellung der Kampagne "Herzschlag" in Lüneburg ++ Kriminalpräventionsrat sensibilisiert Gruppen u.a. zum Thema "Gewalt in (Ex-)Partnerschaften" ++ Noch wenige Anmeldungen möglich ++

Lüneburg (ots)

Seit dem 06.02.2025 ist die Ausstellung der Kampagne "Herzschlag" im Behördenzentrum Lüneburg geöffnet. Dafür hat sich der Kriminalpräventionsrat von Landkreises und Hansestadt Lüneburg in Kooperation mit dem regionalen Landesamt für Schule und Bildung sowie der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen eingesetzt. "Herzschlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" ist eine Kampagne des Landeskriminalamtes Niedersachsen und befasst sich mit dem Thema der Gewaltanwendung in (Ex-)Partnerschaften. Dabei sollen Warnsignale und Hilfsangebote vermittelt werden. Die Organisatoren bieten Gruppen in den kommenden Wochen Führungen durch die Ausstellung an. Zu der primären Zielgruppe zählen Schulklassen ab der neunten Jahrgangsstufe. Bereits am heutigen Tage hat eine Schulklasse der Berufsbildenden Schulen in Lüneburg die Ausstellung besucht. Viele Schülerinnen und Schüler betonten die Wichtigkeit solcher Aufklärungskampagnen und zeigten ein hohes Interesse an diesem sensiblen und emotionalen Thema. Eckhard Oldenburg, Geschäftsführer des Kriminalpräventionsrates, zeigte sich begeistert von der Ausstellung: "Ich freue mich, dass wir diese sehr gefragte Ausstellung "Herzschlag" in Lüneburg durchführen können. Dieses Thema ist generationsübergreifend von besonderer Bedeutung und betrifft eine Vielzahl an Personen. Wir als Kriminalpräventionsrat wollen Betroffenen zur Seite stehen, auf Warnsignale innerhalb von Beziehungen hinweisen und so Gewalttaten vorbeugen. Wir freuen uns auf eine Vielzahl an Gruppen, die von Mitgliederinnen und Mitgliedern des "Runden Tisches gegen Gewalt in der Familie" durch die Ausstellung geführt werden können." Zu den bereits vorhandenen Anmeldungen zählen eine Vielzahl an Schulklassen. Weitere interessierte Gruppen können sich unter michael.falk@polizei.niedersachsen.de für die knapp zweistündige Führung anmelden. Die Ausstellung ist bis einschließlich 16.03.2025 im Behördenzentrum Lüneburg, Auf der Hude 2, geöffnet. Eine Teilnahme ist nur in Gruppen und nach Anmeldung möglich.

Weitere Informationen zu der Kampagne gibt es unter: www.herzschlag-kampagne.de

Auf dem Bild v.l.n.r.: Gesine Hahn, Achim Aschenbach (beide RLSB Lüneburg), Kathrin Richter (Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen), Eckhard Oldenburg (Geschäftsführer Kriminalpräventionsrat), Dieter Klingforth (Leiter Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen)

