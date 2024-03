Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Wer hat Hinweise zu weißem Mercedes Vito?; Skoda bei Parkplatzrempler beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht: Wer hat Hinweise zu weißem Mercedes Vito? - Offenbach

(fg) Der Fahrer eines weißen Mercedes Vito verursachte am Dienstagmorgen auf der Sprendlinger Landstraße im Bereich der 130er-Hausnummern aufgrund eines Spurwechsels einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und machte sich im Anschluss einfach davon. Aus bisher unbekannter Ursache wechselte der Mercedes-Lenker gegen 7.45 Uhr von der linken auf die rechte Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste eine VW-Fahrerin laut eigenen Angaben eine Vollbremsung durchführen. Die dahinterfahrenden Autofahrer mussten ebenfalls bremsen. Letztlich fuhr ein Renault-Fahrer auf den davor befindlichen Peugeot auf, welcher auf den VW geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro. Am unfallverursachenden Mercedes waren OF-Kennzeichen angebracht. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Skoda bei Parkplatzrempler beschädigt - Rodgau/ Nieder-Roden

(cb) Der Fahrer eines weißen Skoda Octavia parkte sein Fahrzeug am Mittwoch, gegen 11.55 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hainburgstraße. Bei seiner Rückkehr, gegen 12.30 Uhr, musste er feststellen, dass an seinem Auto die Heckklappe durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigte wurde. Dieser flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Heusenstamm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen

3. Wer sah die Unfallflucht am Dreiherrnsteinplatz? - Neu-Isenburg

(cb) Am vergangenen Sonntag beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer am Dreiherrnsteinpalatz (10er-Hausnummern) einen am Straßenrand geparkten Opel Corsa und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen 2 und 12 Uhr wurde der silberne Kleinwagen offensichtlich beim Vorbeifahren an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.500 Euro. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 28.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

