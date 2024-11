Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autoaufbrüche in Tiefgaragen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Stadtteil Franklin-Village mehrere Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW aufgebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu mehreren Tiefgaragen im George-Sullivan-Ring, in der Franklin-D-Roosevelt-Straße, in der Thomas-Jefferson-Straße und in der Abraham-Lincoln-Allee und entwendeten dort an oder aus dort abgestellten Fahrzeugen unterschiedliche An- und Einbauteile. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell