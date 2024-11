POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und LKW

Mannheim (ots) - Am Mittwoch verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 15:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Lörracher Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde versucht über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Da dies erfolglos war, hebelte die unbekannte Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss ...

