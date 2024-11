Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger von Auto angefahren - Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr wurde ein 12-jähriges Kind beim Queren der Kloppenheimer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 42-jährige Mitsubishi-Fahrerin war auf der L542 in Richtung Rheinau unterwegs, als das Kind trotz roter Ampel über die Fahrbahn lief. Die 42-Jährige versuchte noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell