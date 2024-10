Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Hoher Sachschaden nach Verpuffung in Einfamilienwohnhaus

Freiburg (ots)

Am Montag 21.10.2024 kam es gegen 14:17 Uhr in der Maienbrunnenstraße zu einem größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Ihringen, Breisach und Merdingen, nachdem es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand und einer Verpuffung gekommen war. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte durch Bewohner des Hauses. Diese waren durch die Auslösung eines Rauchmelders im Untergeschoss auf Rauch im Technikraum aufmerksam geworden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr kam es zu einer starken Verpuffung in deren Folge das gesamte Wohngebäude mit Einliegerwohnung schwer beschädigt wurde. Fenster und Türen wurden durch die Wucht aus den Verankerungen gerissen und ins Freie geschleudert. Der Gesamtschaden am Gebäude selbst und am Inventar kann noch nicht beziffert werden, wird aber wohl in die hunderttausende Euro gehen. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung und dem Schadenshergang aufgenommen. Dem Umstand, dass alle anwesenden Bewohner gerade noch rechtzeitig das Gebäude verlassen hatten ist es zu verdanken, dass niemand verletzt worden war. Die Feuerwehren waren insgesamt mit 59 Mann unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Herr Müller im Einsatz. Desweiteren waren das Technische Hilfswerk das DRK mit Notarzt vor Ort. Bürgermeister Herr Eckerle machte sich selbst an Bild von der Unglücksstelle. Alle Hausbewohner konnten bei Angehörigen unterkommen. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell