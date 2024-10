Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Mit seinem Toyota befuhr am Montag, 21.10.2024 gegen 10.50 Uhr ein 89 Jahre alter Mann die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsstraße. An der Einmündung zur Adolf-Müller-Straße beabsichtigte der 89-Jährige zu Wenden. Beim Wendeversuch im Baustellenbereich missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 65 Jahre alten Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Roller 1500 Euro. Die Bahnhofsstraße musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

