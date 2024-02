Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240226 - 0226 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl einer Handtasche

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder nahmen in der Nacht von Sonntag auf Montag (26. Februar 2024) im Bahnhofsgebiet einen 44-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, aus einem Pkw eine Handtasche gestohlen zu haben.

Zunächst zeigte ein Bürger am Sonntagabend bei der Polizei den Diebstahl einer Handtasche an, welche sich zuvor noch in seinem Fahrzeug befunden hatte, das in der Elbestraße abgestellt war. Hinweise zu einem Autoknacker lagen zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht vor.

Aufgrund der umgehenden Auswertung von Videoaufzeichnungen war es einem Beamten jedoch möglich, die Tathandlung sowie einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es dann zivilen Polizeibeamten, einen 44-jährigen Mann im Bereich Weserstraße / Gutleutstraße ausfindig zu machen und gegen 01:45 Uhr festzunehmen. Die Beute hatte er nicht einstecken.

Die Fahnder brachten den Tatverdächtigen für die weiteren Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle. Sie setzten ihn danach mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Pkw verantworten.

