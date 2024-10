Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Transporter von Autohaus Gelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein weißer Transporter, der Marke Opel, Typ Movano, wurde von Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18./19.10.2024, vom Hof eines Autohauses in der Straße "Beim Breitenstein" gestohlen. Das Fahrzeug hat einen silbernen Dachaufbau und am Heck eine angebrachte Leiter. Der Zeitwert des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 22000 Euro. Der Polizeiposten Kandern (07626/977800) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich des Autohauses gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

