Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Über 3 Promille Atemalkohol

Altenburg (ots)

Altenburg: Kurz vor 20:00 Uhr am gestrigen Abend (20.03.2024) meldete der Eigentümer eines Pkw Chevrolet der Polizei, dass ein Radfahrer in der Münsaer Straße in Altenburg gegen sein Fahrzeug gefahren ist. Daraufhin rückten Polizeibeamte zum Unfallort aus. Bei der anschließenden Unfallaufnahme schien der 53-jährige Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein Messgerät bestätigte dies, denn es zeigte einen Wert von 3,46 Promille Atemalkohol an. Für den Radfahrer ging der nächste Weg ins Krankenhaus zur Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Ermittlungen zum Unfall nahm die Altenburger Polizei auf. (RK)

