Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Ortsschilder mit Farbe besprüht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.02.2025, gegen 21.50 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass sämtliche Ortsschilder von der Siedlung in Wyhlen bis zum Hörnle in Grenzach mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Hierbei wurde der Ortsname "Grenzach" eingekreist und der Ortsname "Wyhlen" durchgestrichen. Auch konnten in der Bahnunterführung der Straße "Am Wasserkraftwerk" zwei Schriftzüge in schwarzer Farbe festgestellt werden. Ein Tatzusammenhang wird vermutet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell