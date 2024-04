POL-HAM: Einbruch in Werkstätten an der Otto-Brenner-Straße

Hamm-Rhynern (ots) - Am Samstag, 30. März, ist ein 26-Jähriger auf der Grönebergstraße mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum gefahren. Durch den Aufprall wurde sein Dacia in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in einer Kurve kurz vor der Einmündung des Caldenhofer Wegs. Dort war der Hammer in Richtung Rhynern unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen die ...

