Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: versuchter Raub (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Versuchter Raub - Zeugenaufruf

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, gerieten am ZOB in der Salinenstraße mindestens zwei Männer im Alter von 15 und 18 Jahren in Streit. Zunächst kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, ehe der 18-Jährige mit einem Messer bedroht und aufgefordert wurde, sein Mobiltelefon sowie Bargeld herauszugeben. Der genaue Tathergang Bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls sollen sich daher bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell