POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Unfälle (stand 08:00 Uhr)

Berglen-Steinach: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Daimlerstraße einen Zigarettenautomaten auf. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und dem Wert des Diebesguts dauern noch an. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/6940, zu melden.

Plüderhausen: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag, um 13:30 Uhr, ereignete sich in der Aichenbachstraße ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 40-jährige Fahrer eines Jeep Compass wollte nach links in einen Hof einfahren und musste verkehrsbedingt warten. Der 35-jährige Fahrer eines Ford Fiestas bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Jeep auf. Der Ford-Fahrer sowie zwei Insassen des Jeeps im Alter von 40 und drei Jahren wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschachschaden von circa 10.000 Euro.

Schorndorf-Haubersbronn: Verkehrsunfall

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor eine 72-fährige Dame die Kontrolle über ihren Smart, sodass sie zunächst gegen einen geparkten Volkswagen fuhr. Anschließend rollte ihr Wagen 160 Meter rückwärts und wurde schließlich von einer Hecke und einer Gartenmauer gestoppt. Engagierte Ersthelfer bargen die Frau aus ihrem Fahrzeug und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die kurze Zeit später vom Rettungsdienst fortgeführt wurden. Leider verstarb die Frau. Die freiwillige Feuerwehr aus Schorndorf war mit drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Freitag, um 13:43 Uhr, in der Urbacher Straße.

