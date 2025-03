Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, versuchter Einbruch, Frau angegriffen (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr, eine Sitzbank, welche vor einer Bar in der Kornhausstraße abgestellt war. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon: 07171/3580, zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Lkw-Fahrer, um 17:09 Uhr, mit seinem Sattelzug zwischen Schwäbisch Gmünd und Oberbettringen von der Landstraße ab. Er verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. An seinem Sattelzug entstand ein Schaden von ungefähr 17.000 Euro. Die Straßenmeisterei war zur Reinigung der Fahrbahn sowie für Absperrmaßnahmen eingesetzt.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Am Freitag, um 21:43 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Bürgerin den Lichtschein von Taschenlampen in unmittelbarer Nähe zu einer Scheune in der Oberen Karpfenhalde. Am Tatort konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Allerdings stand das Schloss zur Scheune offen und konnte auch nicht mehr geschlossen werden. Personen, die an diesem Abend ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 melden.

Aalen: Spaziergängerin mit Hund geschlagen und beleidigt - Zeugenaufruf

Im Friedhofweg, kurz vor der Steinertgasse in Unterrombach, wurde am Freitagabend, um 19:57 Uhr, eine 60-jährige Frau von vier jungen Männern angegangen. Einer der Männer beleidigte die Dame zunächst. Anschließend schlug er ihr unvermittelt zuerst mit der Faust gegen ihren Kopf und dann in den Magen. Außerdem trat er mit seinem Fuß gegen den Chihuahua der Dame. Die drei anderen Täter schubsten die Dame umher, bis sie schließlich um sich schlug und die Täter von ihr abließen und Richtung eines Lebensmittelmarktes in der Hofherrnstraße flüchteten. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

