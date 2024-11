Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Firmengebäude breitet sich aufs Dach aus

Bremen (ots)

Kurz vor 6 Uhr kam es am Freitagmorgen, 01.11.2024, zu einem Brand in einem Firmengebäude in Burg-Grambke. Das Feuer im ersten Obergeschoss breitete sich bis auf den Dachbereich aus. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Per Notruf wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Brand gemeldet. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, gingen schnell zwei Trupps unter Atemschutz ins Gebäude vor. Feuer im Dachbereich war klar erkennbar, im Inneren stießen die Feuerwehrleute im ersten Obergeschoss auf einen Küchenbrand. Die Brandbekämpfung lief fortan in zwei Einsatzabschnitten: im Innen- und im Außenangriff.

Zirka 25 Minuten nach Beginn der Löschmaßnahmen hatten die Einheiten den Brand unter Kontrolle. Es mussten jedoch für die weiteren Löscharbeiten noch Teile der Dachhaut aufgenommen werden. "Feuer aus" wurde gegen 8 Uhr gemeldet.

Im Einsatz waren zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Grambkermoor und des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie Führungsdienste, die Drehleiter der Wache 6 und der Gerätewagen Atemschutz. In der Folge unterstützten die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Burgdamm die Einsatzmaßnahmen und Kräfte der Wache 4 in den Bereichen Einsatzhygiene und Schlauchlogistik.

