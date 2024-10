FW-HB: Herzlich Willkommen bei der Bremer Feuerwehr! 20 Feuerwehr-Beamt:innen vereidigt

Feuerwehr Bremen

Am Freitag, den 25.10.2024, hat die Feuerwehr Bremen im schönen Bremer Rathaus insgesamt 20 Feuerwehr-Beamt:innen vereidigt: darunter 11 neue Auszubildende für die Feuerwehr-Grundausbildung, eine Frau und drei Männer für die Ausbildungen im sogenannten gehobenen und höheren Dienst sowie fünf Kollegen, die von anderen Feuerwehren in die Hansestadt gewechselt sind.

Innensenator Ulrich Mäurer: "Feuerwehrbeamte und Auszubildende für die unterschiedlichsten Laufbahngruppen vereidigen zu können, zeigt, dass die Feuerwehr Bremen weiter schrittweise kleine Erfolge in der Personalgewinnung feiert. Das zu realisieren ist einerseits mit personellen Ressourcen und andererseits mit finanziellem Aufwand verbunden. Dafür möchte ich allen Beteiligten, die dies unterstützen und begleiten, herzlich Danke sagen!"

Im Rahmen der Vereidigungsfeier stellte der Senator Mäurer auch nochmal den Anwärter-Sonderzuschlag heraus, der seit dem 1.10.2024 auf 70 Prozent erhöht werden konnten - unter Berücksichtigung der Haushaltslage zunächst bis Ende 2026 befristet.

"Ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich für eine Zukunft in der Feuerwehr und im öffentlichen Dienst entschieden haben", rief Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr, den neuen Kolleg:innen in seiner Rede zu. "Und ich gratuliere uns, dass wir wieder junge engagierte Menschen für die Feuerwehr Bremen gewinnen konnten. Ich lade Sie herzlich ein, die Feuerwehr Bremen in den nächsten Jahren mit zu entwickeln."

Die Feuerwehr Bremen stellt jährlich neue Leute für die Ausbildung in den unterschiedlichen Laufbahngruppen ein, sucht insbesondere junge Menschen für die Brandmeister:innen-Ausbildung, also die Feuerwehr-Grundausbildung.

Hintergrund: Vielfältige Wege zur Feuerwehr

Der hauptamtliche Einstieg in die Feuerwehr Bremen kann unterschiedlichste Gesichter haben. Gesucht werden sowohl Angestellte in den Bereichen der Verwaltung und der Fachabteilungen. Und natürlich feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte und diejenigen, die es gerne werden wollen. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung steht der Weg in den sogenannten mittleren feuerwehrtechnischen Dienst frei. Das Hauptaufgabenfeld nach 18 Monaten Ausbildung: Menschen retten, Brände bekämpfen und technische Hilfe leisten.

Absolventen mit Bachelorabschluss können sich für den sogenannten gehobenen Dienst bewerben. Sie erwartet eine vielfältige 24-monatige Ausbildung, mit der sie anschließend Führungsaufgaben in der Feuerwehr wahrnehmen können. Bewerber:innen mit Masterabschluss absolvieren ebenfalls eine 24-monatige Ausbildung. Sie können sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung in die höhere Führungsebene der Feuerwehr einbringen.

Weitere Informationen: https://www.feuerwehr.bremen.de/karriere-20344.

